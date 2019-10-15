روسيا: نجري اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الثلاثاء عن أمل موسكو في عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول إن روسيا تجري اتصالات لتفادي ذلك.

وقال :"نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات ... على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق (لمعالجة القضية) وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".

وبدأت القوات الحكومية السورية الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية.