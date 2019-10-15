 روسيا: نجري اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

روسيا: نجري اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 9:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 9:29 ص

عبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الثلاثاء عن أمل موسكو في عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول إن روسيا تجري اتصالات لتفادي ذلك.

وقال :"نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات ... على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق (لمعالجة القضية) وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".

وبدأت القوات الحكومية السورية الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك