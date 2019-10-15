سيفان حسن ضمن قائمة المرشحات لجوائز الأفضل بالاتحاد الدولي لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف) اليوم الثلاثاء قائمة المرشحات لجائزة أفضل رياضية خلال العام، وقد شملت العداءة الهولندية سيفان حسن التي حققت إنجازا غير مسبوق بإحراز ذهبيتي 1500 متر وعشرة ألاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تتويج سيفان حسن خلال أيام شهدت موجة من الجدل على نطاق واسع حيث فرضت عقوبة الإيقاف بحق مدرب ألعاب القوى الأمريكي ألبرتو سالازار، مدرب برنامج "نايكي أوريجون بروجكت" الذي كانت سيفان تنتمي له، وذلك بتهمة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

كذلك جاءت الأمريكية دليلة محمد ضمن قائمة المرشحات بعد أن حطمت الزمن القياسي العالمي المسجل باسمها لتحرز ذهبية سباق 400 متر حواجز، كما تأتي من أبرز المرشحات العداءة الكينية بريجيد كوسجي التي توجت بماراثون شيكاغو أمس الأول الأحد محققة زمنا قياسيا عالميا.

وتوجت جميع المرشحات الأخريات بالقائمة بميداليات ذهبية في مونديال القوى الذي أقيم في قطر، وهن الكينية بياتريس تشيبكويتش (سباق الحواجز) والجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس (100 متر) والبريطانية كاتارينا جونسون-تومسون (هيبتاثلون) واللاعبة المستقلة ماريا كوتشينا (الوثب العالي) والألمانية ماليكا ميهامبو (الوثب الطويل) والبحرينية سلوى عيد ناصر (400 متر) والكينية هيلين أوبيري (خمسة ألاف متر) والفنزويلية يوليمار روخاس (الوثب الثلاثي).

وكانت قائمة المرشحين لجائزة أفضل رياضي خلال العام قد أعلنت أمس الاثنين.