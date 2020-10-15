الغضبان: إقامة أكبر محطة وقود في شارع نهضة بورسعيد بحي الضواحي

صدق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 6 آلاف متر بشارع البترول بالضواحي؛ لإنشاء محطة وقود ومنطقة خدمية وترفيهية، وذلك في إطار الطفرة التنموية والخدمية التى تشهدها المنطقة بحي الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إنشاء مجمع مواقف السيارات البري الجديد بالمنطقة يتطلب وجود محطة وقود جديدة على أعلى مستوى، مؤكدًا أنهم يسعون لتوفير كل الخدمات لإحداث التكامل التنموي في منطقة شارع البترول بالضواحي باعتبارها ستصبح واجهة بورسعيد من جهة الجنوب.

وأكد أن المحطة الجديدة تماثل محطة تموين السيارات بحي المناخ، والتي تم افتتاحها بحضور وزير البترول، وتعمل على أعلى مستوى في مجال تموين السيارات بالغاز.