اليمن: الإفراج عن قرابة 700 أسير في أوسع عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين

أعلنت الأطراف اليمنية، اليوم الخميس، الإفراج عن قرابة 700 أسير، في أوسع عملية تبادل منذ بدء الحرب، يشملهم سعوديون وسودانيون.



وقال هادي هيج، رئيس فريق الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى، "أن جماعة الحوثي أفرجت عن 221 مختطفا وأسيرا يتبعون الجانب الحكومي، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين (كانوا يقاتلون إسنادا للحكومة)".



وأضاف في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية (سبأ) أن:" الجماعة ستفرج الجمعة عن 151 من الأسرى بينهم أفراد من القوات التي تقاتل في الساحل الغربي".



وتوقع وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى ماجد فضائل، أنه سيتم إطلاق سراح خمسة من الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي.



وأضاف في تصريحات للوكالة ذاتها، أن ذلك جاء بعد أن عمل الفريق الحكومي على إدراجهم في مفاوضات استمرت حتى عشية موعد التبادل اليوم الخميس.



وأشار إلى أن الحالة الصحية السيئة التي يعانيها المعتقلون المفرج عنهم من سجون ومعتقلات الميليشيات الحوثية، موضحا أن بعض المعتقلين يعانون من عاهات مستديمة وأمراض مزمنة جراء التعذيب الذي تعرضوا له.



من ناحيته، أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى وصول 360 أسيرا إلى العاصمة صنعاء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن 110 أسرى آخرين في طريقهم إلى صنعاء اليوم.



وأوضح في مؤتمر صحفي بصنعاء، أنه يوم غد الجمعة سيصل 200 أسير من مطار عدن إلى صنعاء، وسيتم الإفراج عن 150 أسيرا من صنعاء.



وقال المرتضى إن لجنة شؤون الأسرى التابعة لهم تتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني بحت، أملا في أن تعامل كل الأطراف بنفس المبدأ.