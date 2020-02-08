خضوع أول بلدة نمساوية للحجر الصحي منذ ذروة الوباء في مارس الماضي

تقرر أن تخضع بلدة نمساوية صغيرة بالقرب من سالزبورج للإغلاق من أجل السيطرة مجددا على الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، حسبما قالت السلطات الإقليمية اليوم الخميس معلنة عن أول حجر صحي محلي في النمسا منذ ذروة الوباء السابقة في أذار/مارس الماضي.

وقال حاكم مقاطعة سالزبورج، ويلفريد هاسلاور، إنه اعتبارا من بعد غد السبت، سيكون الوصول إلى بلدة كوشل متاحا فقط لعمليات التوصيل والخدمات الأساسية، ولن يتمكن الأشخاص بعد الآن من دخول البلدة أو مغادرتها، حتى من أجل العمل.

وتم الإعلان عن هذه القيود عقب ارتفاع عدد الإصابات لكل 100 ألف شخص في المنطقة إلى 284 شخصا، أي ثلاثة أمثال المعدل الأسبوعي الإجمالي لفيروس كورونا في النمسا.

وقال هاسلاور في مؤتمر صحفي "تطور كوفيد -19 في سالزبورج أكثر من مقلق. أود أن أقول إنه مأساوي".

وأضاف أن قرار الحجر الصحي اتخذ لمنع إغلاق أوسع نطاقا.

كما ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بشكل حاد، لتصل اليوم الخميس إلى تسجيل ما يقرب من 1300 حالة في غضون 24 ساعة.