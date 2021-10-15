أعربت الأمم المتحدة، اليوم، وعلى لسان منسق الشئون الإنسانية المقيم باليمن، ديفيد جريسلى، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني في محافظة مأرب باليمن، وذلك في ظل التصعيد الأخير للقتال هناك، وأعرب مسؤول المنظمة الدولية عن قلقه الخاص لا سيما بالنسبة للوضع في مديرية العبدية التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرق صنعاء.

وتشهد مدينة مأرب اليمنية أحداث عنف متكررة إثر اشتباكات بين الجيش اليمني ومليشيات جماعة الحوثيين، كما غطى المدينة ظلام دامس بعد توقف محطة مأرب الغازية.. فماذا يحدث في مأرب؟، وكيف باتت تقبع في الظلام؟ وما آخر تطورات الأزمة بين قوات الجيش والحوثيين، في التقرير التالي نرصد ذلك.

- مأرب تحت الحصار

شهدت مدينة مأرب اليمنية منذ أمس الخميس، قصف مدفعي وصاروخي في معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية، وبين جماعة الحوثيين في مديرية العبدية، وذلك بعد فرض ميليشيا الحوثيين حصاراً على مديرية العبدية منذ 4 أسابيع، ومحاولتهم اقتحام المديرية من عدة محاور.. حسب ما ذكرت "سبوتنيك" عربي.

- الظلام يغطي المدينة

خيم الظلام على مدينة مأرب، بعد توقف محطة مأرب الغازية عن الخدمة قبل عدة ساعات، وأكد سكان محليون انقطاع خدمة الكهرباء عن مدن محافظة مأرب، منذ الساعات الأولى من مساء أمس الخميس ولازالت حتى الآن.

ونقلت مصادر إعلامية يمنية، عن مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بمأرب قوله، إن خلل فني في محطة مأرب الغازية أدى لخروج المحطة عن الخدمة، وفقاً لصحيفة المشهد اليمني.

- الحوثيين وحصار مأرب

فرضت جماعة الحوثيين، حصاراً خانقاً، على مديرية العبدية بمدينة مأرب، منذ 3 أسابيع، ومنعت دخول الإمدادات الطبية والغذائية لأكثر من 35 ألف مواطن بداخل المديرية، وفقاً لما نشرته "اندبندنت" العربية.

- عمليات عسكرية ونزوح الآلاف

صعد الحوثيون منذ فبراير الماضي، عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال البلاد، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، حسبما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، طبقاً لما نشرته قناة العربية.

- اشتباكات الجيش اليمني والحوثيين

شنت قبائل مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، صباح اليوم، هجوماً على جماعة الحوثيين، التي تتمركز في أحد جبل خرفان، أحد الجبال الاستراتيجية في أطراف المديرية، وتمكنت من دحر المليشيات واستعادة الجبل الاستراتيجي، جاء ذلك بالتزامن مع غارات مكثفة شنتها جماعة دعم الشرعية باليمن على الحوثيين في ذات المنطقة، طبقاً لصحيفة المشهد اليمني.

- تحالف دعم الشرعية

قال تحالف دعم الشرعية باليمن في بيان نقلته عنه قناة "الإخبارية" اليمنية: "نفذنا 36 عملية استهداف ضد عناصر الميليشيا بالعبدية خلال 24 ساعة".

وأضاف البيان أن عملية التدمير شملت تدمير 11 آلية عسكرية، فيما قتل أكثر من 150 عنصرا من الحوثيين، حسب موقع أخبار اليمن اليوم.

فيما نشرت جريدة المشهد اليمني، أنه قتل أكثر من 400 مسلح من المتمردين الحوثيين خلال 3 أيام ماضية مع احتدام المعركة في مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

ونشرت قناة "الإخبارية"، مساء الأربعاء الماضي، لقطات مصورة لجثث أشخاص يرتدون ملابس عسكرية ومدنية قالت إنها "مشاهد لتساقط الحوثيين جثثاً على مداخل مأرب".

- محاولة إنقاذ مأرب

قال كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن حسين إبيش، إنّ تكثيف تحالف دعم الشرعية لضرباته الجوية التي تستهدف جماعة الحوثيين، يُعتبر "ضغطا يهدف إلى منع السقوط الأخير لمأرب ومحاولة دفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات"، موضحاً أهمية المعركة القائمة في مأرب التي تعد قلب الاقتصاد اليمني، والتي يسعي الحوثيين للسيطرة عليها لتأمين سيطرتهم على صنعاء، وفقاً لجريدة المشهد اليمني.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة، أفادت في بيانها اليوم، بأن حوالي 235 مدنياً قتلوا أو جرحوا في جميع أنحاء اليمن خلال سبتمبر الماضي أي ما يقرب من 8 أشخاص يومياً، منوهة إلى أن هذا يعد ثان أعلى رقم شهري في عامين.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية في اليمن بما في ذلك 12 مليونا في حاجة ماسة لذلك.