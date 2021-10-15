عمدة باريس آن هيدالجو تخوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس

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تعتزم آن هيدالجو، عمدة باريس الاشتراكية خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية العام المقبل عن الحزب الاشتراكي.

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور في وقت متأخر من يوم الخميس أنه تم اختيار هيدالجو عبر تصويت حزبي، متغلبة على وزير الزراعة السابق وعمدة لومان ستيفان لي فول.

وأكدت هيدالجو في خطاب موجز أنها تركز على فكرة التقدم والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، فضلاً عن الوعد بالمساواة.

وقالت إنها تريد إيصال صوت كل النساء الفرنسيات. ومن النقاط المهمة الأخرى التي ذكرتها هي حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، وهما قضيتان التزمت بهما بالفعل كرئيسة لبلدية باريس.

وولدت السياسية ،62 عاما، في إسبانيا ، وهي ابنة لأب كهربائي وام "خياطة".

وتشغل حاليا منصب عمدة العاصمة منذ عام 2014. وفي استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية، حصلت على نسبة تأييد تتراوح بين 5% و 7 % .

ومن المقرر إجراء إنتخابات الرئاسة الفرنسية في نيسان/أبريل 2022. ويعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون والشعبوية اليمينية مارين لوبان حاليا المرشحين الأوفر حظا.

وفي بعض استطلاعات الرأي، يتقدم اليميني المتطرف إريك زمور حاليًا على لوبان رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا .