مظاهرة في هامبورج ضد إزالة مخيم عشوائي في برلين تضم 500 شخص

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احتجاجا على إخلاء ميدان "كوبي بلاتس" للسيارات في برلين المتخذ مخيما عشوائيا للسكنى داخل سيارات نقل في العاصمة الألمانية نزل حوالي 500 متظاهر من التيار اليساري إلى الشوارع مساء اليوم الجمعة في هامبورج.

ودار المتظاهرون وهم يحملون شعلات ومفرقعات نارية عند منطقة النباتات الحمراء (روته فلورا) داخل حي شانتسينفيرتل، وبعد فترة قصيرة عادوا إلى المخيم اليساري المستقل، حيث استقبلوا بالألعاب النارية أيضا.

وكانت الفعالية مصحوبة بمكبرات صوت يصدر عنها نداء يساري يقول: "اليوم رأينا الوجه الفاشي للدولة وللرأسمالية".

كانت الشرطة قد استعدت للمظاهرة بعدد كبير من أفرادها كما نشرت خراطيم المياه جاهزة للاستعمال في حي شانتسينفيرتل.

ولم يرد المتحدث على سؤال عن عدد الضباط المشاركين في عملية المراقبة.

وتحدث مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن عدة مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب.

وفي برلين كان ما يصل إلى ألف ضابط شرطة يقومون اليوم الجمعة بواجبهم لإخلاء مخيم سيارات النقل المتخذة مساكن من الطيف اليساري.

ويعتبر المخيم الواقع بأحد مقار شارع كوبنيكر شتراسه، في منطقة وسط برلين أحد آخر المشاريع الرمزية للمشهد اليساري في المدينة.

يعيش حوالي 40 شخصا في مقطورات البناء على مساحة تقارب 2600 متر مربع بجوار منزل تم شغله عام 1990 يقع مباشرة على جدار برلين السابق.

وكان مالك العقار نجح في رفع دعوى للإخلاء في شهر حزيران / يونيو الماضي بناء على تصريح حصل عليه يسمح له بالبناء.

ورفضت محكمة برلين يوم الأربعاء الماضي طلبا عاجلا للسكان لوقف التنفيذ القسري للقرار.