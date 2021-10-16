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الإسباني جارابايا يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 11:39 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 11:39 م

وصل إلى القاهرة، الإسباني روبن جارابايا أريناس، استعدادا لبدء مهمته مع المنتخب الوطني للرجال كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني الذي يقود مواطنه روبرتو جارسيا باروندو، وكان في استقباله نور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب.

ووُلد جارابايا في 15 سبتمبر 1978، ومن المقرر أن يبدأ جارابايا مشواره مع المنتخب الوطني بداية من الأحد المقبل، وهو الموعد المخصص لتجمع اللاعبين يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية يناير 2022 بالمغرب.

وسيخوض المنتخب مواجهتين وديتين مع مقدونيا يومي 4 و6 نوفمبر المقبل بمشاركة اللاعبين المحترفين خلال التوقف الدولي، والذي سيشهد حضور المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو.

وسيشارك المنتخب الوطني في دورة دولية ودية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، بمشاركة اليابان وقطر، وبعدها سيلعب مباراتين وديتين في القاهرة مع البحرين يومي 3 و5 يناير.

ويختتم المنتخب برنامج الإعداد بالمشاركة في دورة فرنسا الدولية الودية في يناير، وستسافر البعثة إلى فرنسا 7 يناير، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات فرنسا وألمانيا والدنمارك ومصر، وتقام بنظام الدور قبل النهائي، حيث سيلعب كل منتخبين مباراة، والفائز يلعب مع الفائز والخاسر مع الخاسر في المباراة الأخرى.


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