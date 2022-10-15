 محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط الأمطار - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط الأمطار

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
محمد نصار:
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 5:10 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 5:10 م

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، غرفة الأزمات والكوارث بالتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت المحافظة أجرت بيانًا عمليًا لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة كل القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وأهابت المحافظة بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، وخاصة الطريق الدولي الساحلي وروافده، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور، وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 0473220792.

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