إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء تأدية عملهم في التغطية الإخبارية للأحداث.

وقال بيان صادر عن الاتحاد، إن تلك الانتهاكات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في تعرض بعض الصحفيين للقتل أو الإصابة المباشرة، بالإضافة إلى العديد من الاعتداءات الجسدية والنفسية، وقصف وتدمير المكاتب الصحفية من قبل قوات الاحتلال.

واعتبر الاتحاد، أن استمرار هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في المقام الأول، وحرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي وانتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تنص على أن (الصحفيين مدنيين ويحق لهم الحماية في جميع حالات النزاع المسلح).

كما تؤكد خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين (ينبغي التعامل مع معدات ومباني المؤسسات الإعلامية على أنها أهداف مدنية ولا ينبغي أن تتعرض للهجوم)، وتهدف مثل تلك الانتهاكات إلى ترهيب الصحفيين، ومنعهم من أداء عملهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان سلامة الصحفيين، وحماية حقهم في العمل بحرية دون خوف أو تهديد.