 السعودية تسلم مساهمة سنوية بقيمة مليوني دولار لوكالة الأونروا - بوابة الشروق
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السعودية تسلم مساهمة سنوية بقيمة مليوني دولار لوكالة الأونروا

رام الله - د ب أ
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 1:55 م

سلم السفير السعودي غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، المساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليونيْ دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، ثمن لازاريني، دور المملكة العربية السعودية في مساهمتها الدائمة للشعب الفلسطيني، ووقوفها مع الأونروا لتحقيق أهدافها الانسانية.

وقال: "نحن الآن في هذا الوقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا التضامن، وندعو الدول الاعضاء والمجتمع الدولي لدعم جهودنا لدعم الشعب الفلسطيني الذي يمر حاليا في ظروف حرجة".


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