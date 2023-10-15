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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة، مع ممثلي أقارب الرهائن المحتجزين منذ الأسبوع الماضي لدى حماس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد.

ولم ترد تفاصيل بعد بشأن الاجتماع.

وهاجمت حماس بلدات حدودية إسرائيلية ومهرجان موسيقي يوم 7 أكتوبر الجاري وقتلت مدنيين إسرائيليين في أسوأ حمام دم في تاريخ إسرائيل.

واختطفت حماس كذلك خلال هجماتها على البلدات الحدودية أكثر من 150 شخصا.

وانتقد أقارب الرهائن الحكومة الإسرائيلية واتهموها بالتخلي عن الأسرى.

وخلال احتجاج لعائلات الرهائن أمس السبت، طالب العديد من الأشخاص باستقالة نتنياهو. كما اتهمه بعض أقاربهم بعدم التواصل معهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو تحدث مع العديد من العائلات المتضررة.