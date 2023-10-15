رفع 714 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم الأحد، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 457 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق (الجمهورية، الشاذلي، عرابي، الجيش، الكورنيش، الشريعة، النافورة، الروضة).

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق، أسفرت عن رفع 140 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

وفي ذات الشأن شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، حملة مماثلة أسفرت عن رفع 60 حالة إشغال طريق مخالف، حيث تم في مركز ومدينة رشيد تم رفع 57 حالة إشغال.

ووجهت نائب المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كل الإشغالات على مدار اليوم ورصد أي مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية.