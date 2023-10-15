هيئة قضايا الدولة: تحصيل مليار جنيه في مختلف القضايا خلال عام

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لديها دوائر للمحاكم وفقا للاختصاص المحلي.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الهيئة تتابع قضايا التهرب الجمركي سواء جنح أو جنايات، وتصل المخالفات إلى مليارات الجنيهات، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة نجحت في إعادة مليارات الجنيهات للدولة من القضايا التي تتابعها.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع قضايا متداولة مليونا و81755 قضية، أما الجديدة 186552 قضية، موضحا أن عدد القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة 37964 أما المحكوم فيها ضد الدولة 58481 قضية، مؤكدا أن الهيئة هي التي تقوم بتنفيذ الأحكام في القضايا التي تترافع فيها.

ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة تتحرى عن الأملاك والأموال بشأن المتهرب من دفع أموال الدولة للحجز عليها، منوها بأن الهيئة لديها أقسام للتنفيذ القضائي، وسلطة الحجز الإداري مباشرة دون حكم وتحديد جلسة للبيع.

وذكر رئيس هيئة قضايا الدولي المستشار مسعد الفخراني، أن هناك فرعا في كل قسم خاص بالتنفيذ القضائي تابع لهيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، وإجمالي ما تم تحصيله خلال عام بلغ مليار جنيه.