 ملك الأردن: وقف إطلاق النار في غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن: وقف إطلاق النار في غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة


نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 9:26 م

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

وشدد الملك، خلال لقائه وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك روجرز، على رفض الأردن التام لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان دخول المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة، لوقف الكارثة الإنسانية، محذرا من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، واحترام سيادته وحماية أمنه واستقراره.

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