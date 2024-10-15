نعيم قاسم: لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "احتلال توسعي يريد كل المنطقة العربية ولن يكتفي بفلسطين فقط"، رافضاً الطروحات الرسمية اللبنانية، قائلا: "لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين".

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة: "إسرائيل ومن وراءها يقاتلون ويرتكبون المجازر ونحن في وضع يتطلب أن نتخذ موقفا.. وأملنا بالنصر لا حدود له".

وأشار إلى أن "إيران تدعم الفلسطينيين"، موضحاً أنه "بدل أن تسألوا لماذا قام طوفان الأقصى، اسألوا لماذا قام الاحتلال، اليوم طوفان الأقصى بعد خمس وسبعين سنة من الاحتلال، هذا حق مشروع، وهذا حق للفلسطينيين ولكل من معهم".

وتابع نعيم قاسم: "نرى أن إسرائيل كيان غاصب محتل يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة وعلى العالم".