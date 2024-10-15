 الأونروا تطالب باحترام فترات التهدئة الإنسانية بغزة لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا تطالب باحترام فترات التهدئة الإنسانية بغزة لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال


نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 1:57 م

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال انطلقت أمس، في المناطق الوسطى من غزة، رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن فرقها بالتعاون مع الشركاء، حصّنت ما يقرب من 93 ألف طفل دون سن العاشرة ضد المرض.

وناشدت جميع الأطراف في الصراع احترام فترات التهدئة الإنسانية المتفق عليها، للسماح بتنفيذ الحملة في جميع أنحاء قطاع غزة.

ونوهت أنها «الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا الفيروس الخطير، الذي يعبر الحدود وخطوط القتال بسهولة».

ونقلت عن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، قوله إن «أفضل لقاح للأطفال هو وقف إطلاق النار والسلام».

 



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