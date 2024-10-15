أنشطة مبادرة بداية جديدة تصل لقرية الجبلاو في قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

وشاركت مديرية الصحة والسكان، بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3498 مواطنا، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 110 مواطنين، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 202 سيدة.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 100 مواطن، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 250 شابا وفتاه.

ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 50 أسرة، كما سجلت مديرية القوى العاملة، أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 27 مواطنا، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لعدد 27 مزارعا.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي، طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنميه الأسرة والتي استفاد منها 1200 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 4000 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 65 طالبا وطالبة،

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 30 مواطنا، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهية وثقافية استفاد منها 106 مواطنين، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 1070 مواطنا.

فيما نظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 50 طالبا، و قامت هيئه محو الأمية و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 60 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 220 مواطنا.

كما نظمت المجلس القومى للسكان عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن، ونظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل (قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 754 مواطنا.