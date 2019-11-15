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افتتاح محطة إذاعة عربية في برلين

أرشيفية
أرشيفية
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:07 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:07 ص

أعلن أمس الخميس في العاصمة الألمانية برلين عن افتتاح محطة إذاعة باللغة العربية هناك، باسم راديو أرابيكا.

صرح بذلك أمس الخميس المجلس الإعلامي لمؤسسة برلين براندنبورج الإعلامية.

وقال المجلس إن قسما كبيرا من البرنامج سوف يتم بثه باللغة العربية، مشيرا إلى أن فقرات عن الحياة في برلين سيتضمنها البرنامج، كما يتضمن أيضا فقرات ثقافية وإخبارية وكوميدية ورياضية.

ويضاف إلى ذلك أيضا مزيج من الموسيقى الشعبية العربية والأغاني الشعبية والموسيقى العربية الحديثة.

وقال هانزيورجين روزنباور رئيس المجلس الإعلامي بهيئة إعلام برلين براندنبورج: "إلى جانب البرنامج الإذاعي باللغة الفرنسية والروسية والتركية والإنجليزية والأمريكية يضاف اليوم برنامج مقدم للجمهور العربي".

ولم يتضمن البيان الإعلان عن موعد بدء البرنامج العربي، ومعلوم أن هذه الهيئة تمنح التراخيص للإذاعات الخاصة وتقوم بالإشراف عليها.


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