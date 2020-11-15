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قبل مباراة الكأس.. موسيماني يستفسر عن حالة محمود وحيد

محمود باهي
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:19 م

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بحضور اللاعب محمود وحيد، على هامش مران الفريق اليوم الأحد على ملعب مختار التتش.

استفسر موسيماني خلال هذه الجلسة السريعة عن حالة محمود وحيد، ومتابعة البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من إصابته بثقل في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعب فقرتين خلال مران اليوم، حيث خاض تدريبات بدنية في "الجيم" ثم الجري في ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر، في مباراة لم يعلن موعدها النهائي بعد، بخلاف مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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