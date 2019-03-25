تداول 11 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادرته 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 7850 طنا تشمل: 6200 طن ملح و1650 طن أرز، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47421 طنا تشمل: 15070 طن قمح و836 طن خشب زان و1278 طن أبلاكاش و16500 طن ذرة و6637 طن حديد و7100 طن فول. ‎

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1171 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وفاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (برسيم وكتان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وبلجيكا والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 454 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1898 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 87413 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26555 طنا، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2599 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2147 شاحنة منها 378 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21711 طنا من البضائع العامة.