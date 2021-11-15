وزير قطاع الأعمال عن تصنيع السيارة الكهربائية: تلقينا 5 عروض من الاستشاري الألماني

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّ الوزارة وجّهت خطابًا رسميًّا للشريك الصيني بإنهاء العلاقة في إنتاج السيارة الكهربائية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الوزارة أجرت محادثات مع استشاري ألماني لتوفير البدائل، وكان ذلك قبل شهر من الآن.



وأوضح أنّ الاستشاري الألماني يعتبر من كبار أصحاب المكاتب الاستشارية في مجال تصنيع السيارات ولديه الكثير من العلاقات في هذا المجال، لافتًا إلى أنّ هناك خمسة عروض من شركات سيتم بحثها.



ولفت إلى أنّ أحد الشروط في البحث عن الشريك المحتمل هي أسعار المكونات، فيما تتبقى المفاوضات النهائية.



وأشار إلى أنّه سيتم قبل نهاية العام الاستقرار على المورّد.



وشهد وزير قطاع الأعمال العام، أمس الأحد، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات الوزارة) وشركة "برايت سكايز" المصرية، لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.



وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة الهامة في مصر.