ضبط عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنشأة القناطر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر.

تم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه.



عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تحركات المتهم من خلال المصادر السرية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة لقطع معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات، وحيازته لها بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.