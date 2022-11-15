رئيس إندونيسيا يستقبل رئيس وزراء الهند في بالي على هامش قمة العشرين

استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عند وصوله إلى مدينة (بالي) الإندونيسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية -في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن زيارة مودي لإندونيسيا ستستمر ثلاثة أيام، حيث أعرب عن شكره - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - للمجتمع الهندي على الترحيب الحار له في بالي.



وأوضحت القناة أنه من المقرر أن يجري مودي خلال القمة محادثات مكثفة مع قادة مجموعة العشرين بشأن القضايا ذات الاهتمام العالمي بما في ذلك إنعاش النمو العالمي وأمن الغذاء والطاقة والبيئة والصحة بالإضافة إلى التحول الرقمي، كما سيجري اجتماعات مع قادة العديد من الدول المشاركة الأخرى على هامش القمة.



وسيسلم الرئيس الإندونيسي رئاسة مجموعة العشرين إلى الهند في الحفل الختامي لقمة بالي، حيث ستتولى الهند رسميا رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.