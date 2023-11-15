وزير الصحة يتفقد مع نظيره التركي مصابي غزة بمعهد ناصر

تفقد منذ قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع نظيره التركي "فخر الدين قوجة" المصابين من غزة والموجودين في معهد ناصر للعلاج، والذين استقبلتهم مصر علي مدار الأيام الماضية.



جاء ذلك بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر. والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر .



وتشمل زيارة الجانب التركي أيضا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.



وأكد وزير الصحة والسكان أن مصر وتركيا تشهدان فصلاً من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلاً عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.