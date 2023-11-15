مجلس الأمن يمرر قرارا بالهدَن الإنسانية في غزة بأغلبية 12 صوتا وامتناع أمريكا وروسيا وبريطانيا

وافق مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة، وذلك بعد مرور 40 يوما على اندلاع الحرب بالقطاع.

ووافق المجلس على المشروع المتعلق بالهدن الإنسانية في غزة، بأغلبية 12 صوتا، فيما امتنعت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وبريطانيا عن التصويت.



ويدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

كما يدعو للإفراج «الفوري وغير المشروط» عن جميع المحتجزين لدى حماس وحركات المقاومة الأخرى، إضافة إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتتواصل المواجهات في غزة على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ40 على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70 % منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء