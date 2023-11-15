قال وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، إن الوضع في قطاع غزة متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أنّ هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، مع ضمان وصول المساعدات.



ووجه الشكر لمصر على جهودها في التعامل مع أزمة غزة، مؤكدا أن مصر صوت مهم في المنطقة، ودائما ما تدعو لعدم التصعيد ووقف العنف.



وأشار إلى أن مباحثاتهما تناولت الأوضاع الإنسانية، مؤكدا الحاجة لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.



ولفت إلى أن عددا كبيرا من مواطني بلاده غادرة غزة عبر معبر رفح، شاكرا الجهود المصرية في هذا الصدد.



وعقد شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الأيرلندي، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيرلندا، بإلإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.