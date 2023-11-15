اليونيسف: وجود أكثر من مليون طفل في قطاع غزة

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين راسل، أن هناك أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، والعديد منهم في عداد المفقودين أو تحت أنقاض المباني المدمرة.

وقالت راسل في بيان، نشر في موقع المنظمة، يوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد في قطاع غزة مكان آمن لمليون طفل"، مشيرة إلى أن أكثر من 4.6 ألف طفل قد استشهدوا وأصيب نحو 9 آلاف بجروح.

وأضافت أن "الكثير من الأطفال تم فقدانهم، وقد يكونون تحت أنقاض المباني".

وأشارت إلى أن فتح المعابر الحدودية مؤقتا لنقل المساعدات الإنسانية غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مضيفة أنه "مع اقتراب موسم الشتاء قد تزداد الحاجة إلى الوقود حدة".

وكانت اليونيسف قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 400 طفل يستشهدون ويصابون بجروح يوميا في قطاع غزة، حيث تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.