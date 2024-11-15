فلسطين ترسل جرحى ومرضى من غزة للعلاج في قطر

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عاد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، عددا من جرحى العدوان الإسرائيلي والمرضى من قطاع غزة، الذين يتلقون العلاج في مجمع الثمامة الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، للاطمئنان على صحتهم.

وبحث وزير الصحة مع إدارة المجمع سبل تعزيز التعاون المشترك بكافة الاحتياجات اللازمة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب.

وشكر دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، ولمؤسساتها التي وقفت تساند فلسطين بمختلف سبل الدعم، ولدورهم الكبير في تقديم يد العون للجرحى والمرضى الفلسطينيين في مراكز العلاج والرعاية القطرية.

يذكر أن المجمع يضم حاليا أكثر من 2200 من المرضى والجرحى ومرافقيهم الذين خرجوا للعلاج من قطاع غزة