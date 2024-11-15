وكيل كولر: مارسيل لا يفكر في الرحيل عن الأهلي ويريد الاعتزال داخل القلعة الحمراء

صرح دينو لامبارتي وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن موكله لا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال لامبارتي خلال تصريحاته عبر برنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»: «كولر سعيد في الأهلي ويتطلع لمزيد من الطموحات رغم امتلاكه الكثير من العروض ولا يفكر في الرحيل».

وتابع: «هو يعشق جماهير ويقول لي انه لا يمل من الاعداد للمباراه حتي في مباريات لا يستطيع النوم من اجل اسعاد جماهير الاهلي»

وأضاف: «كولر يُقدر الأهلي ورئيس النادي، والإدارة تدعمه وذلك سبب تعلقه بالأهلي وهو سعيد للغاية بتواجده مع الفريق ولا يفكر في الرحيل، رغم كل العروض التي تصل له».

واختتم: «يريد اعتزال التدريب داخل النادي الأهلي ولا يريد الخروج أبدًا بسبب جماهير النادي الأهلي».