وزير الري يبحث مع مؤسسة متخصصة في الحلول البيئية التعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ

- سويلم: تعزيز التعاون فى مجال الإبتكارات المعنية بحماية الساحل الشمالي

بحث وزير الري، هاني سويلم، خلال لقائه مع أندريا كروست، نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، التعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الإستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية ومقرها الرئيسي في دولة الدنمارك.

واستعرض الطرفان، بحسب بيان اليوم، موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجارى تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر.

وتوافق الجانبان، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجال الإبتكارات المعنية بأعمال الحماية الشاطئية بالساحل الشمالي، ودعم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبناء قدرات المتخصصين فى مجال التكيف مع المناخ من خلال الاستفادة من قدرات مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة.