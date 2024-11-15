لجنة أوروبية تعيد النظر في عقار لعلاج الزهايمر

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أوصت لجنة الرقابة والتنظيم الأوروبية اليوم الخميس بالموافقة على استخدام عقار "ليكانيماب" لعلاج مرض الزهايمر، وذلك بعد بضعة أشهر من رفض الدواء.

وقالت شركة بيوجين للصناعات الدوائية اليوم الخميس، إن العقار المعروف في الولايات المتحدة باسم "ليكيمبي" ، حصل على موافقة لجنة المنتجات الطبية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية للاستخدام البشري كعلاج لمرض الزهايمر المبكر.

ومن المتوقع الآن أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارا بترخيص تسويق العقار في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت اللجنة في يوليو الماضي، إن المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة للعقار تفوق تأثيره في إبطاء المرض القاتل الذي يسرق العقول.

ولكن شركة الأدوية اليابانية "إيساي" طلبت من اللجنة إعادة النظر في قرارها.

وقامت إيساي بتطوير عقار ليكيمبي وتشارك حاليا في تسويقه مع شركة بيوجين ومقرها كامبريدج ، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.