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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على طفلين في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الطفل علاء محمود عصفور (11 عاما) أمام منزله في حي المزيرعة ببلدة سنجل.

وبحسب المصادر فإن الطفل أصيب برضوض وكدمات نقل على إثرها لمركز صحي في البلدة لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن جنودا في جيش الاحتلال اعتدوا على طفل آخر (17 عاما) واستولوا على هاتفه، وأرسلوا رسالة عبر مجموعة تخص أهالي البلدة تحتوي على تهديد بقتل "كل من يسبب المشاكل".

وكانت قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت سنجل ونصبت حواجز داخل البلدة، نكلت عبرها بالمواطنين وعرقلت حركتهم.