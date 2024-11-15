انفجار صواريخ بمواقع إسرائيلية حدودية

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، انطلاق صفارات الإنذار في منطقة المنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، إضافة إلى بلدات عدة بالجليل الأعلى.

وأفادت شبكة "الجزيرة" بانفجار صواريخ في محيط مواقع إسرائيلية محاذية للحدود في إصبع الجليل.

يأتي ذلك فيما أفادت "الجزيرة" بأن مروحيات إسرائيلية تحلق في أجواء القطاع الأوسط لجنوب لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت غارات على بلدات تبنين وكفر دونين والجميجمة جنوبي لبنان.

وقصف جيش الاحتلال بالمدفعية بلدة الخيام وأطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان.

هذا وجددت إسرائيل استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، بعد إطلاق صفارات الإنذار في بلدات في شمال إسرائيل، وإعلان حزب الله تنفيذ عمليات اعترف الجيش الإسرائيلي بأنها تسببت بسقوط قتلى في صفوفه.

وأفادت "الجزيرة" بأن غارات إسرائيلية عدة استهدفت الضاحية الجنوبية، وذلك بعد لحظات من إصدار جيش الاحتلال لما قال إنه تحذير لسكان أبنية في منطقة قرب ثانوية البستان من احتمال تعرضها للقصف.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أنذر جيش الاحتلال 5 مرات سكان مبان في منطقة الغبيري إلى جانب مبان أخرى في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية بالإخلاء قبل استهدافها.