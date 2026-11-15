محافظة الإسكندرية تحذر من الشبورة المائية الكثيفة غدا

أصدر محافظة الإسكندرية، بيانًا، مساء الأحد، حذرت فيه قائدي المركبات من الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة، اعتبارًا من الساعة 2 فجر الإثنين، وحتى 10 صباحًا، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وأوضحت المحافظة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة ستؤثر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد لتصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين، وخاصة قائدي المركبات، اتخذ الحيطة وتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لوقوع الحوادث.

وأكدت أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة في انعقاد دائم، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، وسرعة التعامل مع أي طارئ، بما يضمن انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.