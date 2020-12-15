رأس غارب: مستشفى الوطني للعيون تستعد لإجراء عمليات المياه البيضاء

عقد مجلس إدارة المستشفى الوطني للعيون بمدينة رأس غارب، في محافظة البحر الأحمر، اجتماعا تحضيريا لإجراء العمليات المياه البيضاء لغير القادرين بعد الكشف على 360 مريضا بمستشفى رأس غارب المركزي، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور شريف قرطام، مدير إدارة تطوير الأعمال بالمستشفى الوطني للعيون، إن أطباء المستشفى حريصين على إتمام ما تم إنجازه في قافلة مدينة رأس غارب، وفِي اجتماعات مستمرة لتحضير كل الأجهزة والمستلزمات لإتمام العمليات يومي الخميس والجمعة المقبلين 17 و18 ديسمبر.

وأضاف قرطام، أن مجلس إدارة المستشفى الوطني يسير على نهج اهتمام وتوجيهات رئيس الجمهورية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار، معربا عن شكر إدارة المستشفى للواء إيهاب رأفت، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، على تواصله المستمر وحث الجهات المعنية للتسهيل على المرضى وعمل الأبحاث الاجتماعية للحالات غير المقتدرة في إطار خدمه المواطنين والمرضى.

ويُتوقع وصول القافلة لتجهيز غرف عمليات مستشفى غارب المركزي، غدا الأربعاء للبدء في إجراء العمليات يوم الخميس.