مقتل نائب حاكم كابول جراء انفجار قنبلة كانت مثبتة في مركبته

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل نائب حاكم إقليم كابول جراء انفجار قنبلة كانت مثبتة بمركبته اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه تم استهداف مركبة محبوب الله محبي في المنطقة الأمنية التاسعة بكابول.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، إن سكرتير نائب الحاكم لقي حتفه أيضا في الحادث، كما أصيب اثنان من الحراس الشخصيين.

وبدأت الفترات الصباحية في كابول في العادة في الأسابيع الأخيرة بأنباء حوادث قتل واغتيالات وتفجيرات.

وأعلنت شرطة كابول اليوم أيضا أن مسلحين مجهولين قتلوا ضابط شرطة بعد إطلاق النار عليه وأصابوا آخر في المنطقة الأمنية الثانية عشر بالمدينة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، إلا أنه سبق أن ذكرت حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القتل المستهدف هو إحدى استراتيجياتها الفعالة في قتالها ضد الحكومة الأفغانية.

وتجري الحكومة الأفغانية ومسلحو طالبان محادثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف إنهاء عقود من الحرب. إلا أن الصراع الوحشي في البلاد لا يزال مستمرا.