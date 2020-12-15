 روسيا تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد - بوابة الشروق
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روسيا تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 3:01 م

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 ألف شخص حتى الآن.
وأوضح موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.
وأضاف أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.


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