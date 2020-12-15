الهند تلغي الدورة الشتوية للبرلمان هذا العام بسبب جائحة كورونا

أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الدورة الشتوية للبرلمان هذا العام، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك حتى في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس.

وجرى اليوم الثلاثاء تسجيل أقل من 22 ألف حالة إصابة يومية جديدة، وذلك لأول مرة منذ السابع من يوليو الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

ويوجد في الهند الواقعة في جنوب آسيا، ثاني أعلى إجمالي عدد من إصابات "كوفيد-19" في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ العدد الاجمالي للاصابات نحو 9ر9 مليون حالة، والوفيات 143 ألفا و709 حالات.

وعادة ما تبدأ الدورة الشتوية للبرلمان الهندي في منتصف ديسمبر.

ويأتي قرار الحكومة بإلغاء الدورة الشتوية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تنظيم احتجاجات واسعة النطاق للمزارعين، احتجاجا على مجموعة من القوانين التي مررها البرلمان بصورة متعجلة في جلسة استمرت أسبوعين في سبتمبر الماضي. وقد وصلت المظاهرات الآن إلى أعتاب العاصمة الهندية.

ويحتج عشرات الألاف من المزارعين، بصورة أساسية من ولايتي البنجاب وهاريانا، على مجموعة من القوانين الزراعية الجديدة، حيث يقولون إنها سوف تعود بالفائدة على الشركات الكبرى وتدعهم تحت رحمة السوق الحرة.

من ناحية أخرى، تقول حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إن القوانين الجديدة جزء من إصلاحات قطاع الزراعة والقطاعات المتعثرة التي سوف تتخلص من أنظمة التسويق القديمة والوسطاء.