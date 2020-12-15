محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة ويتفقد الأنشطة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الإثنين، أعمال تطوير مكتبة مصر العامة، وتفقد الأنشطة المختلفة بالمكتبة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى السكرتير العام، وعدد من نواب مطروح ومسئولى الأجهزة المختلفة.



وتفقد محافظ مطروح، عقب الافتتاح، قاعات المكتبة المختلفة، ومن بينها قاعة حفظ التراث البدوى والتراث السيوى، بالطابق الأرضى، ومعرض لوحات الفن التشكيلي لفناني مطروح، وقاعات أنشطة الأطفال والكبار بالأدوار العليا، وقاعات المكتبات، كما تفقد الكافيتريا، وقاعة ومعرض المشغولات اليديوية ومعمل العلوم.



وشهد محافظ مطروح، حفل فني، بالقاعة الكبرى بالمكتبة، وألقى كلمة أشاد فيها بدور القائمين على المكتبة، وبأهمية دورها التنويرى كأكبر صرح ثقافى بالمحافظة، يساهم في بناء الإنسان معرفيا وثقافيا وعلمياً، وطالب بالحفاظ على مستواه الراقى.



ووجه شعيب لـ أسامة مرسي مدير المكتبة ومسئولي التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالتنسيق فيما بينهم، لتنظيم زيارات لطلاب وتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية، للاطلاع على مقتنيات المكتبة، والتعرف على أنشطتها للاستفادة منها.