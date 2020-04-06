 أمريكا تسجل إجمالي 16.6 مليون حالة كورونا و302046 حالة وفاة - بوابة الشروق
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أمريكا تسجل إجمالي 16.6 مليون حالة كورونا و302046 حالة وفاة

علم أمريكا
علم أمريكا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 11:54 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% مقارنة بالوقت نفسه أمس الاثنين لتصل إلى 16.6 مليون إصابة، حتى الساعة 03:33 مساء بتوقيت نيويورك، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 1.61 مليون إصابة بزيادة 1% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 5.7% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1.49 مليون إصابة.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو 254 حالة وفاة.


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