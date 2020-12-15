حملة أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمراغة

شنت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بمركز المراغة.

الحملة الأمنية استمرت عدة ساعات، وأشرف عليها مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، واللواء عبدالحميد موسى مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقادها رئيس وحدة مباحث المراغة الرائد محمد عبدالسلام، ومعاون أول المباحث النقيب موسى القاضي، واستهدفت قرية الأخيضر.

أسفرت الحملة عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري عبارة عن 20 بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس وفردين محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهما من بينهم 14 متهما لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 11 قضية مخدرات ضبط خلالها 11 متهما، من بينهم 8 متهمين لهم معلومات جنائية بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، وتنفيذ 1202 حكم قضائى، وضبط 16 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.