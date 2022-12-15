وزارة حقوق الإنسان باليمن: مقتل وإصابة 139 عاملا صحيا في مأرب منذ 2015

أعلنت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 139 عاملا صحيا، بنيران الحوثيين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، منذ بدء الحرب.



وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، إنه" تم رصد 2668 حالة انتهاك بحق القطاع الصحي في المحافظة، منذ العام 2015، ارتكبتها ميليشيا الحوثي، تنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال والاحتلال، والنهب، ومنع وحرمان وتهديد".



وأضاف التقرير أنه "تم توثيق مقتل 53 عاملا صحيا بين طبيب وممرض ومساعد وصحي عاملين في تلك المنشات والمرافق المستهدفة، وإصابة 86 آخرين".



وأفاد التقرير بأنه" تم قصف 134 منشأة ومرفقا صحيا بالقذائف والصواريخ البالستية والطيران المسير، بعضها استهدفت أكثر من مرة وتسببت في تدمير كلي لعدد 16 منشاة ومرفقا صحيا، و34 منشأة ومرفق صحي تعرض لتدمير جزئي".



يشار إلى أن الحرب في اليمن أدت إلى تضرر نصف المرافق الصحية في البلاد، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وفق تقارير أممية سابقة.