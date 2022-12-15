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إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بأوسيم

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 3:11 م

أصيب شخصان بحروق متفرقة بالجسد، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة البراجيل في أوسيم الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحرية في البراجيل بمركز أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسد، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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