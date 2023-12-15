الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتنسيق الجهود مع واشنطن لتعزيز التنمية المستدامة

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة إن بلاده على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن شي أدلى بهذه التصريحات في رسالة تهنئة خلال حفل عشاء احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني.

وأضاف أن "الصين مستعدة، في إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين، لبذل جهود منسقة مع الولايات المتحدة لتنفيذ مخرجات اجتماع (سان فرانسيسكو) وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة لعلاقاتنا الثنائية".