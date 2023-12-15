 الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتنسيق الجهود مع واشنطن لتعزيز التنمية المستدامة - بوابة الشروق
الجمعة 15 ديسمبر 2023 7:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتنسيق الجهود مع واشنطن لتعزيز التنمية المستدامة

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 6:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 6:52 ص

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة إن بلاده على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن شي أدلى بهذه التصريحات في رسالة تهنئة خلال حفل عشاء احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني.

وأضاف أن "الصين مستعدة، في إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين، لبذل جهود منسقة مع الولايات المتحدة لتنفيذ مخرجات اجتماع (سان فرانسيسكو) وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة لعلاقاتنا الثنائية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك