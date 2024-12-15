المبعوث الأممي إلى سوريا يصل إلى دمشق

وصل المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، إلى دمشق في أول زيارة له منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، قال بيدرسون في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى العاصمة السورية: «نراقب الوضع ونتطلع قدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي».

وأضاف: «نعمل مع مختلف أطياف الشعب السوري.. يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها».

وأمس السبت، أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته تمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وشدد البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة.

وأشار البيان إلى ضرورة دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا.