أهلي 2008 يهزم غزل المحلة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على ضيفه غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

جاءت رباعية «أهلي 2008» عن طريق حمزة عبد الكريم، وبلال عطية من ركلة جزاء، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وعمر كمال في الدقائق 25 و33 و53 و85 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى غزل المحلة 4 - 0، مسجلًا 28 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.