وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يحيل عددا من الموظفين للتحقيق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، سلسلة جولاته التفقدية المفاجئة للمنشآت الرياضية، يرافقه أحمد شرف، مدير إدارة الاستراتيجية والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

شملت الجولة، أدارتين الهرم والعمرانية حيث وجه وكيل الوزارة بإحالة مدير وعدد من الموظفين إلى الشؤون القانونية بسبب تغيبهم عن العمل دون أسباب قانونية.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بهدف ضبط الأداء داخل مراكز الشباب، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأضاف الصبروط، أنه لا تهاون مع أي تقصير يعيق تحقيق دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية.