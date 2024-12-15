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بدا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق محبطا للغاية من رد فعل الجماهير بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي بالدور قبل النهائي لكأس القارات فيفا إنتركونتيننتال.

انتشر مقطع فيديو لمناوشة كلامية بين الشناوي وعدد من الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة التي عبرت عن غضبها الشديد من سيناريو الخسارة.

وقبل مغادرة مقاعد البدلاء إلى غرفة خلع الملابس، قال الشناوي للجماهير الحاضرة "أنا همشي، شكرا لكم، جمهور 100/100، برافو عليكم".

وخسر الأهلي بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح بعدما كان على وشك حسم المباراة مرتين، لكن كهربا وعمر كمال عبد الواحد أضاعا الركلتين الرابعة والخامسة.